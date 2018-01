Ferrero é o novo líder; Guga mantém 14º Embora tenha perdido a final do US Open para o tenista norte-americano Andy Roddick, no domingo, o espanhol Juan Carlos Ferrero aparece no ranking mundial de Entradas, nesta segunda-feira, como o novo líder da lista, com 4.250 pontos, seguido de Roddick, com 4.165, e do suíço Roger Federer, com 3.825. O ex-número 1, Andre Agassi, caiu para a quarta posição, com 3.650. O tenista brasileiro Gustavo Kuerten manteve a 14ª colocação, com 1.430. Confira o ranking de Entradas da ATP: 1) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 4.250 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 4.165 pontos 3) Roger Federer (SUI) - 3.825 pontos 4) Andre Agassi (USA) - 3.650 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 3.105 pontos 6) Carlos Moyá (ESP) - 2.685 pontos 7) Lleyton Hewitt (AUS) - 2.525 pontos 8) Rainer Schuettler (GER) - 2.415 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 2.145 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 1.850 pontos 14) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.430 pontos