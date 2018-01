Ferrero e Roddick decidem o US Open 2003 Campeão de Roland Garros, Juan Carlos Ferrero conquistou um dos mais importantes resultados de sua carreira: derrotou Andre Agassi por 6/4, 6/3, 3/6 e 6/4, ganhou uma vaga inédita na final do US Open, além de já ter assegurado pontos suficientes para transformar-se no novo número 1 do mundo, a partir da próxima segunda-feira. Ele vai enfrentar agora o norte-americano Andy Roddick, que neste sábado venceu o emocionante jogo contra o argentino David Nalbandian por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 6/7 (4-7), 3/6, 7/6 (9-7), 6/1 e 6/3. E não importa o resultado da final, Ferrero irá ser o líder do ranking mundial. Ferrero fez um jogo e tanto diante de Agassi. Superou o cansaço, dores musculares e mostrou jogadas sensacionais. Estava, sem dúvida, especialmente motivado por uma vitória nesta semifinal de Flushing Meadows. Já o norte-americano fez uma partida vibrante e com saques fortes, o mais veloz é dele no torneio, virou a partida depois de estar perdendo por 2 sets a 0 e conseguiu o empate e merecida virada.