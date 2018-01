Ferrero e Safin avançam em Sydney Os dois principais favoritos ao título do Torneio de Sydney, o russo Marat Safin e o espanhol Juan Carlos Ferrero, venceram na segunda rodada, disputada nesta quarta-feira. Cabeça-de-chave número 1, Safin ganhou do finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2. Já Ferrero, cabeça-de-chave número 2, teve mais facilidade para derrotar o russo Mikhail Youzhny por 6/3 e 6/2. A grande surpresa da rodada foi a eliminação do espanhol Carlos Moyá, terceiro cabeça-de-chave do torneio, que foi derrotado pelo norte-americano Mardy Fish por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/4. Outro que perdeu foi o norte-americano Andy Roddick, que levou 7/6 (7/5) e 7/5 do sul-coreano Lee Hyug-taik. Mais quatro partidas foram disputadas nesta quarta-feira. O sul-africano Wayne Ferreira ganhou do argentino Juan Ignacio Chela por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4, o alemão Rainer Schuettler venceu o também argentino Gastón Gaudio por 7/6 (7/5) e 6/0, o tailandês Paradorn Srichaphan derrotou o bielorusso Max Mirnyi por 3/6, 6/4 e 6/4 e o argentino Franco Squillari eliminou o russo Nikolai Davydenko por 6/1 e 6/4.