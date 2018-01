Ferrero e Safin vencem em Dubai O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero derrotou nesta quarta-feira o checo Jiri Novak e passou às quartas-de-final do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes. Ele teve facilidade para vencer o adversário por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4 e agora enfrenta um dos favoritos ao título, o sueco Magnus Norman, que venceu o romeno Andrei Pavel. Em outro jogo importante, o russo Yevgueny Kafelnikov foi eliminado pelo sueco Thomas Johansson na partida mais disputada da rodada por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/4) e 7-5. Nas quartas-de-final, Johansson aguarda o vencedor do jogo entre os bielo-russos Max Mirnyi e Andrei Voltchkov. Safin - O principal favorito ao título da competição, o russo Marat Safin, venceu o francês Julienn Boutter por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 7-6 (7/5) e vai pegar nas quartas-de-final o ucraniano Andrei Medvedev, que derrotou o australiano Patrick Rafter - outra sensação do torneio - por 2 sets a 1, parciais de 7-6 (7/1), 4-6 e 6-1. Nas outras partidas, o eslovaco Dominik Hrbaty venceu o checo Bohdan Ulihrach por 2 sets a 1, parciais de 5-7, 7-6 (7/3) e 6-3 enquanto o alemão Lars Burgsmuller passou pelo francês Nicolás Escude, que abandonou a partida no segundo set com fortes dores nas costas. No primeiro set, ele havia derrotado Scude por 6-2.