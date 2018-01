Ferrero e Stepanek estão nas semifinais O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero e o checo Radek Stepanek se classificaram nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Barcelona. Ferrero mostrou que retomou a boa fase e derrotou o argentino Gaston Gaudio por dois sets a um. As parciais foram de 6-4, 4-6 e 6-3. Na próxima fase, ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre o bielo-russo Max Mirnyi e o russo Nikolay Davydenko. Stepanek, por sua vez, venceu o suíço Stanislas Wawrinka por dois sets a um, de virada: 3-6, 6-3 e 6-2.