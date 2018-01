Ferrero elimina Nadal em Montecarlo O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero conseguiu um grande resultado nesta quinta-feira e passou para as quartas-de-final do Masters Series de Montecarlo. Contra o russo Marat Safin, que era cabeça-de-chave número 2 do torneio, ele ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Outro tenista espanhol que venceu nesta quinta-feira foi Rafael Nadal. Ele passou pelo belga Olivier Rochus, por 6/1 e 6/2, e também está nas quartas-de-final.