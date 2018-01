Ferrero está na final do Masters de Madri O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero não decepcionou sua torcida e garantiu vaga na final do Masters Series de Madri ao derrotar neste sábado o suíço Roger Federer por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-4. Na decisão, ele vai enfrentar a surpresa do torneio, o chileno Nicolas Massu, que venceu o marroquino Younes El Aynaoui por 2 sets a 0.