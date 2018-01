Ferrero está na final do US Open Campeão de Roland Garros, Juan Carlos Ferrero conquistou um dos mais importantes resultados de sua carreira: derrotou Andre Agassi por 6/4, 6/3, 3/6 e 6/4, ganhou uma vaga inédita na final do US Open, além de já ter assegurado pontos suficientes para se transformar no novo número 1 do mundo, a partir de segunda-feira. Ferrero fez um jogo e tanto diante de Agassi. Superou o cansaço, dores musculares e fez jogadas sensacionais. Estava, sem dúvida, especialmente motivado por uma vitória nesta semifinal de Flushing Meadows. Agora, o espanhol vai enfrentar o vencedor da partida entre o norte-americano Andy Roddick e o argentino David Nalbandian. A espera do advesário, Ferrero já pode comemorar a liderança do ranking, pois nem mesmo pode ser ultrapassado agora por Roddick, outro tenista que lutava pela posição de número 1 neste US Open.