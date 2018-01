Ferrero está nas semifinais em Bangcoc O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero garantiu vaga nas semifinais do torneio de Bangcoc ao derrotar nesta sexta-feira o francês Gregory Carraz por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-6 (7/2). Na próxima fase, ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre o tailandês Paradorn Srichaphan e o croata Ivan Ljubicic.