Ferrero estréia bem em Montecarlo O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero conseguiu uma boa vitória em sua estréia no Masters Series de Montecarlo. Em má fase, apenas na 69ª colocação do ranking mundial, ele só entrou direto na chave principal do torneio porque recebeu um convite dos organizadores. Mesmo assim, venceu nesta segunda-feira o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. A chuva em Montecarlo está atrapalhando o primeiro dia de disputa do torneio, que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios. Por isso, apenas mais uma partida já foi disputada nesta segunda-feira: o francês Thierry Ascione derrotou o eslovaco Karol Beck por 6/3 e 7/5.