Ferrero estréia com vitória em Bangcoc O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero avançou nesta quarta-feira à segunda rodada do torneio de Bangcoc ao vencer o belga Dick Norman por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 7-6 (7/5). O número 1 do mundo vai enfrentar na próxima fase o norte-americano Alex Bogomolov Jr. Nos demais jogos, o francês Gregory Carraz bateu o compatriota Fabrice Santoro 3-6, 7-6 (10/8), o norte-americano Taylor Dent derrotou o sul-africano Wesley Moodie por 6-1 e 6-4. Vale lembrar que a competição conta pontos para o ranking da ATP, além de distribuir US$ 380 mil em prêmios.