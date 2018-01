Ferrero estréia com vitória em Estoril O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero confirmou hoje o favoritismo e derrotou o israelense Harel Levy por 6/3 e 7/6 (7/2), na estréia dos dois no Torneio de Estoril, em Portugal. Na próxima fase, Ferrero vai enfrentar o checo Slava Dosedel, que eliminou o português Emmanuel Couto em dois sets a zero - 6/3 e 6/4. Apesar da vitória, Ferrero disse que teve dificuldades. ?Jogar no saibro depois de três meses em quadra rápida é muito complicado?, disse ele. O britânico Tim Henman e o eslovaco Dominik Hrbaty, também avançaram para a segunda rodada. Eles venceram, respectivamente, o austríaco Stefan Koubek e o russo Mijail Youzhny. Na chave feminina, a checa Denisa Chladkova se transformou na principal surpresa da rodada, ao derrotar a alemã Anke Huber, a cabeça-de-chave número 1 e que defendia o título do ano passado. Denisa venceu por dois sets a um, parciais de 7/5, 3/6 e 6/2. Em outra partida de hoje, a francesa Sarah Pitkovski venceu a croata Silvija Talaja por 6/2 e 6/3.