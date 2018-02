Ferrero estréia com vitória em Miami Com uma vitória tranqüila sobre o norte-americano Brendan Evans por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero avançou à segunda rodada do Masters Series de Miami. Nos demais jogos desta quinta-feira, o alemão Rainer Schuettler derrotou o italiano Potito Starace por 7-6 (7/4), 5-7 e 7-6 (7/5) e o inglês Greg Rusedski venceu o também italiano Andreas Seppi por 4-6, 6-4 e 6-4.