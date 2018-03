Ferrero estréia com vitória em Paris O tenista Juan Carlos Ferrero não teve problemas na estréia do Torneio de Roland Garros. Nesta segunda-feira, o espanhol, cabeça-de-chave número 4, venceu o austríaco Stefan Koubek por três sets a zero, parciais de 6/2, 6/2 e 6/3. O australiano Lleyton Hewitt já não teve a mesma facilidade na estréia. Passou com muita dificuldade pelo francês Paul Henri Mathieu por três sets a dois - 7/6 (7-2), 4/6, 6/3 e 6/2. Também pela primeira rodada, Sergi Bruguera (ESP) derrotou Michael Llodra (FRA), por 3 a 2 - parciais de 3/6, 6/7 (7-4), 6/2, 6/4 e 6/3. A primeira rodada em Roland Garros teve também os seguintes resultados: Guillermo Cañas (ARG) venceu Christophe Rochus (BEL) por 6/4, 6/3 e 6/1. Tommy Robredo (ESP) derrotou Raimond Sluiter (HOL) por 7/5, 7/5, 7/6 (11-9). Harel Levy (ISR) venceu Byron Black (Zimbábue) por 6/1, 6/1 e 6/4. Alberto Martín (ESP) venceu Jiri Vanek (R.Checa) 4/6, 7/6 (7-5), 7/5 e 6/3. Tim Henman (ING) venceu Tomas Behrend (ALE) 6/1, 6/4, 5/7 e 6/0.