Ferrero faz final contra Dent em Bangcoc Juan Carlos Ferrero tem provado com competência porque é o numero 1 do mundo. Neste sábado, o espanhol campeão de Roland Garros e finalista do US Open se classificou à final do torneio de Bangcoc ao despachar o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-3. Na decisão pelo título da competição tailandesa, ele vai enfrentar o norte-americano Taylor Dent, que eliminou o finlandês Jarkko Nieminen por 7-6 (7/3) e 6-2. Vale lembrar que o torneio distribui US$ 550 mil em prêmios e conta pontos para o ranking mundial da ATP.