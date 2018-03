Ferrero, Federer e Kafelnikov nas semifinais Dois dos melhores jogadores do ano, o espanhol Juan Carlos Ferrero e o suíço Roger Federer, disputam neste sábado uma vaga na final do Masters Series de Roma. Ferrero mantém sua série incrível de vitórias e, depois dos títulos de Monte Carlo e Valência, segue agora em busca de mais um troféu importante. No Foro Itálico, garantiu sua classificação para as semifinais ao superar o alemão Rainer Schuetler por 6/4 e 6/4. Federer acabou com as esperanças dos italianos ao eliminar Felipo Volandri por 2 sets a 1, parciais de 6/3 e 6/4. E em vibrante campanha, o russo Yevgeny Kafelnikov também garantiu um lugar entre os quatro melhores do torneio, ao derrotar o holandês Martin Verkerk por 6/3 e 7/5. Seu próximo adversário será o vencedor da partida entre o espanhol Felix Mantilla e o croata Ivan Ljubicic.