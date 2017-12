Ferrero feliz por enfrentar Agassi O espanhol Juan Carlos Ferrero disse que tinha dois motivos para comemorar sua passagem às quartas-de-final em Roland Garros. A primeira foi tirar a diferença de quatro derrotas e uma vitória que tinha contra o argentino Gaston Gaudio ? nesta segunda-feira, Ferrero marcou 6/7 (3-7), 6/1, 6/7 (5-7), 6/2 e 6/4. O outro motivo será o adversário, o norte-americano Andre Agassi, que enfrentará na próxima rodada. ?Agassi é um dos melhores do mundo, como Pete Sampras, vou desfrutar ao máximo dessa partida?, disse Ferrero. Será a primeira vez que os dois se enfrentarão no circuito profissional. Agassi sofreu para derrotar o novato francês Paul-Henri Mathieu por 4/6, 3/6, 6/3, 6/3 e 6/3. Mas vem fazendo um boa temporada, tendo disputado seis torneios e vencido três ? Scottsdale, Miami e o Masters Series de Roma. O francês Sebastien Grosjean nesta segunda-feira também passou marcando 6/2, 7/5 e 6/3 contra o belga Xavier Malisse. Na rodada desta terça-feira, o argentino Guillermo Canas enfrenta o espanhol Albert Costa, tentando uma vagas nas semifinais. O romeno Andrei Pavel será o adversário do espanhol Alex Corretja. A argentina Paola Suarez enfrentará a compatriota Clarisa Fernandez. Monica Seles, dos Estados Unidos, jogará contra a compatriota Venus Williams. A irmã de Venus, Serena, enfrentará a francesa Mary Pierce. E a campeã Jennifer Capriati, dos Estados Unidos, jogará contra Jelena Dokic, da Iugoslávia. Entre os juvenis, Andreas Seppi, da Itália, enfrenta o brasileiro Alexandre Bonatto na segunda rodada. E outro brasileiro, Franco Ferreiro, terá um adversário difícil, o argentino Brian Dabul, cabeça-de-chave 3. Nesta segunda-feira, Bonatto ganhou do australiano Ryan Henry por 6/4 e 7/5. E Ferreiro derrotou o italiano Alberto Brizzi por 7/5, 4/6 e 6/3. Retorno - O australiano Patrick Rafter, que havia anunciado sua retirada do circuito profissional no meio do ano passado, quer voltar. Seu plano é iniciar os treinos no fim de julho para entrar em outubro no circuito de quadras cobertas. ?Ele começará a treinar em Sydney com Tony Roche. É provável que esteja em forma para o Aberto da Austrália, em janeiro?, disse John Newcombe.