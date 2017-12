Ferrero ganha e vai às semifinais As semifinais do Masters Cup de Sydney serão jogadas neste sábado. O último tenista a garantir sua vaga foi o espanhol Juan Carlos Ferrero, que conseguiu uma bonita vitória sobre o croata Goran Ivanisevic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5), nesta sexta-feira. Ele irá enfrentar o novo número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt. O outro finalista sairá do confronto entre o russo Yevgeny Kafelnikov e o francês Sebastien Grosjean.