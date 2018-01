Ferrero ganha fácil na estréia O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero confirmou o favoritismo e estreou com vitória no ATP de Barcelona. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Ferrero venceu o argentino Franco Squillari por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3. Animado pelo título em Monte Carlo, Ferrero impôs seu jogo desde o início e não deu chances ao argentino. Nas oitavas-de-final, o espanhol vai enfrentar o italiano Filippo Volandri, que também nesta quarta-feira eliminou o espanhol Galo Blanco por dois sets a um, de virada: 4-6, 6-3 e 6-4. Outro favorito que avançou para as oitavas foi o espanhol Alex Corretja. Ele venceu o seu compatriota Rafael Nadal também em três sets: 3-6, 6-2 e 6-1. No duelo de espanhóis, Tommy Robredo venceu Feliciano Lopez por dois a zero: 6-4 e 7-5.