Ferrero garante vaga nas semifinais O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar o italiano Filippo Volandri, por dois sets a zero, com aprciais de 6-2 e 6-3. Na semifinal, Ferrero vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Guillermo Coria e o espanol David Ferrer.