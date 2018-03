Ferrero já é 4º no ranking de entrada Apesar da derrota na final do Torneio de Hamburgo para Albert Portas, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero subiu duas posições no ranking de Entrada - divulgado nesta segunda-feira pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Ferrero é quarto colocado. O ranking é liderado pelo brasileiro Gustavo Kuerten, seguido do russo Marat Safin e o norte-americano André Agassi. Veja os 10 primeiros do ranking de Entrada - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. 1. Gustavo Kuerten (BRA), com 4.150 pontos 2. Marat Safin (RUS), 3.765 3. Andre Agassi (EUA), 3.595 4. Juan Carlos Ferrero (ESP), 2.830 5. Pete Sampras (EUA), 2.814 6. Lleyton Hewitt (AUS), 2.615 7. Yevgeny Kafelnikov (RUS), 2.605 8. Patrick Rafter (AUS), 2.215 9. Magnus Norman (SUE), 2.035 10. Sebastien Grosjean (FRA), 2.030 Outros Brasileiros 99- Fernando Meligeni 418 117- Alexandre Simoni 352 123- André Sá 324