Ferrero joga a sorte amanhã em Wimbledon Num dia que amanheceu com chuvas ameaçadoras, o Torneio de Wimbledon teve uma de suas rodadas mais emocionantes até agora, com a definição de quase todos os quadrifinalistas de simples, tanto no masculino, como no feminino. Andre Agassi disse adeus à disputa do título. Foi liquidado, ficou sem ação diante de 46 aces do australiano Mark Philippoussis, enquanto no único jogo que não terminou - ficou sem luz natural - o campeão de Roland Garros, o espanhol Juan Carlos Ferrero, estava perdendo por 2 a 1 para o francês Sebastien Grosjean, e terá de acordar nesta terça-feira bem mais esperto para também não ir embora de Wimbledon. Para quem se precipitou e disse que a grama de Wimbledon este ano estava muito lenta, ainda não tinha visto o jogo de Philippoussis. Conhecido como "Scud", justificou seu apelido de mandar ?mísseis? poderosos na partida. E mesmo diante da melhor devolução do tênis mundial, de Andre Agassi, não chegou a ser ameaçado. Só para se ter uma idéia da força de seu serviço, no primeiro set, o norte-americano só conseguiu quatro pontos no saque do australiano, ainda assim, um deles veio de dupla falta. O australiano deixou a quadra com a certeza de que desta vez pode sonhar alto e pensar em título. Já esteve bem perto desta possibilidade há alguns anos, mas foi prejudicado por uma lesão no joelho. Se não tiver acidentes de percurso pode mesmo chegar à final. No seu caminho, na próxima rodada, vai ter pela frente outro "big gun", como são chamados os grandes sacadores. Jogará com o alemão Alexander Popp, apenas o número 198 do ranking, e que eliminou o belga Olivier Rochus por 5/7, 6/3, 6/4 e 6/2. Para os ingleses, as esperanças também continuam vivas e cada vez mais animadoras. Tim Henman derrotou o vice-campeão do ano passado, o argentino David Nalbandian por 6/2, 6/7 (7/4), 7/5 e 6/3 e vai jogar com o vencedor de Grosjean e Ferrero, interrompido com o francês marcando 6/2, 4/6 e 7/6 (7/2). Na parte de cima da chave, no buraco deixado por Lleyton Hewitt, Jonas Bjorkman eliminou o bielo-russo Max Mirnyi por 6/4, 3/6, 6/3 e 7/6 (7/4), e vai pegar agora o grande nome norte-americano Andy Roddick. O jovem norte-americano promete repetir o feito de Bjorn Borg e ganhar Wimbledon jogando de fundo de quadra. Nesta segunda-feira, ele superou o tailandês Paradorn Srichaphan por 6/4, 3/6, 6/3 e 6/2. Outro dos favoritos, Roger Fededer ganhou de Feliciano Lopez por 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4 e enfrenta Sjeng Schalken, que eliminou Rainer Schuettler por 7/5, 6/4 e 7/5. Feminino - No feminino, nesta terça-feira já serão conhecidas as primeira semifinalistas, nos jogos entre Lindsay Davenport x Venus Williams, enquanto Serena Williams joga com Jennifer Capriati; Silvia Farina enfrenta Kim Cljisters enquanto Justine Henin joga com Svetlana Kuznotsova. Nas duplas, André Sá, ao lado de Dominik Hrbaty, perdeu para Mark Knowles e Daniel Nestor por 6/3, 7/6 (8/6) e 7/5.