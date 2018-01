Ferrero lidera Corrida; Guga mantém 10º O título do Aberto da França rendeu ao espanhol Juan Carlos Ferrero não só uma boa quantia em dólares e prestígio em um dos principais torneios da ATP, mas também a liderança da Corrida dos Campeões da entidade, que computa os resultados obtidos na temporada. Ele superou Andre Agassi e agora encabeça a lista com 507 pontos contra 422 do norte-americano. Em terceiro aparece o argentino Guillermo Coria, que subiu da quinta para a terceira colocação. Já Gustavo Kuerten se manteve em 10º, com 218 pontos. Confira o ranking da Corrida dos Campeões das ATP: 1) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 507 pontos 2) Andre Agassi (USA) - 422 pontos 3) Guillermo Coria (ARG) - 371 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 319 pontos 5) Rainer Schuettler (GER) - 318 pontos 6) Roger Federer (SUI) - 312 pontos 7) Andy Roddick (USA) - 236 pontos 8) Félix Mantilla (ESP) - 234 pontos 9) Martin Verkerk (HOL) - 234 pontos 10) Gustavo Kuerten (BRA) - 218 pontos 46) Flávio Saretta (BRA) - 81 pontos 98) Fernando Meligeni (BRA) - 23 pontos