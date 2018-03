Ferrero lidera Corrida; Saretta cai O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero assumiu a liderança do ranking da Corrida dos Campeões, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP. O espanhol chegou ao topo depois de avançar até as quartas-de-final do Torneio de Kitzbühel, na Áustria, quando foi derrotado pelo argentino Mariano Zabaleta. O suíço Roger Federer é agora o segundo colocado. Gustavo Kuerten permaneceu em 13º e Flávio Saretta - eliminado nas oitavas-de-final na Áustria - perdeu duas posições. Agora é 51º. O argentino Guillermo Coria subiu para o terceiro lugar após vencer o torneio austríaco, ao derrotar o chileno Nicolas Massu na final. Este foi o segundo título consecutivo de Coria nas duas últimas semanas. Antes, havia vencido o ATP de Stuttgart, na Alemanha.