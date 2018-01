Ferrero marca 1º ponto para a Espanha O tenista Juan Carlos Ferrero confirmou o favoritismo e venceu o belga Christophe Rochus nesta sexta-feira, fazendo 1 a 0 para a Espanha no confronto de primeira fase da Copa Davis. Ferrero não encontrou o menor problema e derrotou Rochus por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 7-5 em apenas 1h45. A segunda partida do dia será disputada entre o número 2 a Espanha, Carlos Moyá, contra o número 1 de Bélgica, Xavier Malisse.