Ferrero não enfrenta checos pela Davis O tenista Juan Carlos Ferrero está fora da primeira partida das eliminatórias da Copa Davis entre Espanha x República Checa, entre os dias 6 e 8 de fevereiro, informou nesta segunda-feira a Federação Espanhola de Tênis. O espanhol foi submetido a exames médicos depois de perder nas semifinais do Aberto da Austrália, vencido pelo suíço Roger Federer, e constatou uma ruptura fribrilar na perna esquerda. ?A única solução é descansar?, disse o médico da equipe espanhola, Angel Ruíz Cotorro. A Espanha vai estar desfalcada também de Carlos Moya. Para piorar a situação, os jogos serão em carpete coberto. Os checos jogam com Jiri Novak e Radek Stepanek, enquanto a espanhóis vão de novos valores como Rafael Nadal e Tommy Robredo. Os outros confrontos do Grupo Mundial, de 6 a 8, terão a Austrália, no cimento de Adelaide, recebendo a Suécia; os Estados Unidos jogam em Uncasville, em cimento coberto, contra a Áustria; Bielo Rússia recebe a Rússia, em Minsk, no carpete coberto; Marrocos pretende surpreender a Argentina jogando em Agadir numa quadra rápida; Romênia fica em Bucarest para pegar a Suíça, de Federer, em saibro coberto; a França joga em Metz em saibro coberto com a Croácia; e a Holanda joga em casa também em saibro coberto com o Canadá.