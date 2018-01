Ferrero perde torneio, mas lidera ranking O tenista Andy Roddick, de 21 anos, ganhou seu primeiro título de Grand Slam, em Nova York, com 6/3, 7/6 (7-2) e 6/3 sobre o espanhol Juan Carlos Ferreiro. Levou US$ 1 milhão como campeão do Aberto dos Estados Unidos. O vice Ferrero aparecerá nesta segunda-feira em primeiro lugar no ranking - como a belga Kim Clijsters, vai liderar sem ter um título de Grand Slam. Até este domingo, Roddick era o quarto colocado. Antes de Nova York, foi campeão em St. Poelten (saibro), Queen?s (grama) e nos Masters Series de Montreal e Cincinnati (piso duro). Em duplas, deu Virginia Ruano Pascual (ESP) e Paola Suarez (ARG): 6/2 e 6/3 sobre Svtelana Kuznetskova (RUS) e Martina Navratilova (EUA) - que, aos 46 anos poderia ter sido a mais velha a ganhar o torneio (tem 18 títulos de Grand Slam). No masculino, Jonas Bjorkman (SUE) e Todd Woodbridge (AUS) fizeram 5/7, 6/0 e 7/5 sobre Bob e Mike Bryan (EUA).