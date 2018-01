Ferrero perto do sonhado título Depois de chegar tão perto tantas vezes, o espanhol Juan Carlos Ferrero tem neste domingo a sua grande chance de conquistar o título de Roland Garros. Número 3 do mundo, ele enfrentará na final o azarão Martin Verkerk, holandês que está em 46º lugar no ranking e sempre teve uma fraca performance em quadras de saibro, justamente o piso em que é disputado o torneio de Paris. Ferrero fez sua parte nesta sexta-feira e conseguiu se vingar do amigo e compatriota Albert Costa, para quem tinha perdido na final de Roland Garros do ano passado. Dessa vez, Ferrero foi superior e venceu a semifinal por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/4, em 2 horas e 30 minutos de jogo. Essa foi a quarta semifinal seguida de Roland Garros que Ferrero disputa. Assim como será a segunda final consecutiva que participará. Considerado o melhor jogador de saibro na temporada, falta a ele apenas o título do Grand Slam francês. Com seu poderoso saque, Verkerk já fez muito mais do que esperava. Nesta sexta-feira, eliminou o argentino Guillermo Coria, ao fazer 7/6 (7/4), 6/4 e 7/6 (7/0), e se tornou o primeiro holandês a disputar uma final em Roland Garros. Emocionado, ele quase chorou depois da partida, dizendo estar vivendo um sonho. Seu único título até agora foi na quadras de carpete de Milão, em fevereiro.