Ferrero põe Espanha em vantagem na Davis Estreando a condição de número 1 do ranking mundial, Juan Carlos Ferrero deu o primeiro ponto à Espanha no duelo contra a Argentina, em Málaga, pela semifinal da Copa Davis. Ele derrotou o argentino Gastón Gaudio por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/0 e 6/0. Ainda nesta sexta-feira, o espanhol Carlos Moyá enfrenta Mariano Zabaleta.