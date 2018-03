Ferrero segue com vitórias em Paris Após duas horas e 50 minutos de partida, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero virou o placar e derrotou neste sábado o inglês britânico Tim Henman por 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-2, 6-4 e 6-2 e avançou às oitavas-de-final do torneio de Roland Garros. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o compatriota Félix Mantilla.