Ferrero será o adversário de Agassi Uma das semifinais do US Open terá o confronto entre o norte-americano Andre Agassi e o espanhol Juan Carlos Ferrero. Os dois conquistaram a vaga em jogos nesta sexta-feira, graças uma trégua da chuva que castigou Nova York nos últimos dias. Enquanto Agassi ganhou do argentino Guillermo Coria por 3 sets 0, Ferrero passou pelo australiano Lleyton Hewitt. O espanhol, cabeça-de-chave número 3 do torneio, venceu por 3 a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 7/6 (7/5) e 6/1.