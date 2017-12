Ferrero sofre mas vence na Basiléia O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero teve muita dificuldade, mas garantiu sua vaga na segunda rodada do Torneio da Basiléia. Nesta quarta-feira, Ferrero derrotou o suíço Marc Rosset em dois sets, ambos decididos no tie-break. As parciais foram de 7/6 (13-11) e 7/6 (7-4). A rodada teve ainda a vitória do norte-americano Andy Roddick sobre o belga Xavier Malisse (6/4 e 6/3). O romeno Adrian Voinea surpreendeu e venceu o espanhol Albert Costa num duplo 6/3. O francês Nicolas Escude, por sua vez, passou pelo russo Nikolay Davydenko, que foi obrigado a deixar a quadra por contusão, no início do segundo set. A primeira parcial terminou com vitória de Escude por 7/6 (7-5).