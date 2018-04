Ferrero sofre, mas vence na estréia O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero sofreu, mas venceu em sua estréia no US Open - o último torneio do circuito Grand Slam da temporada. Num jogo muito disputado, que teve nada menos que 4h29 minutos de duração, Ferrero venceu o checo Tomas Zib - apenas número 152 do ranking mundial - por 3 sets a 2. Cabeça-de-chave número 7, Ferrero venceu com parciais de 4-6, 7-5, 7-6, 6-7 e 6-3. A rodada desta noite teve ainda os seguintes resultados: Jan-Michael Gambill (EUA) X Rajeev Ram (EUA) 6-3 6-2 3-6 6-4 Filippo Volandri (ITA) X KJ Hippensteel (EUA) 6-3 6-4 6-2 Arnaud Clement (FRA) X Wayne Arthurs (AUS) 6-4 6-7 (5-7) 6-3 6-3 Andreas Seppi (ITA) X Rainer Schuettler (ALE) 3-6 4-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-1) 6-1 Stefan Koubek (AUS) X Alex Bogomolov Jr. (EUA) 6-3 6-4 1-6 2-6 6-3 Michael Llodra (FRA) X Gilles Elseneer (BEL) 2-6 7-6 (7-2) 7-6 (7-5) 6-2