Ferrero sofre para vencer em Madri Diante da uma ilustre platéia - Beckham, Roberto Carlos e outros jogadores do Real estavam na tribuna -, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero teve que lutar muito para chegar às oitavas-de-final do Masters Series de Madri. Contra o sul-africano Wayne Ferreira, o atual líder do ranking mundial venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (7/4). Wayne Ferreira chegou a ter um match point, com o saque na mão, no terceiro set, mas desperdiçou a chance. Empurrado pela torcida espanhola, inclusive os astros do Real Madrid, Ferrero levou a partida para o tie break e acabou vencendo. Agora, o próximo adversário de Ferrero será outro tenista espanhol, Felix Mantilla, que avançou para as oitavas-de-final após derrotar o sueco Tomas Enqvist.