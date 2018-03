Ferrero supera Guga também no ranking A vitória sobre Gustavo Kuerten na final do Master Series de Roma transformou o espanhol Juan Carlos Ferrero no maior ganhador de títulos da temporada até aqui. Antes de Roma, Ferrero já havia vencido em Dubai, Estoril e Barcelona - num desempenho que o leva ao segundo lugar no ranking da Corrida dos Campeões, com 291 pontos, dois a mais que Guga, que cai para a terceira posição. Já no ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho das últimas 52 semanas, Ferrero deve aparecer na sexta posição na lista a ser divulgada nesta segunda-feira.