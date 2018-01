Ferrero vai à final em Gstaad O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero classificou-se para a final do Torneio de Gstaad, vencendo o francês Sébastien Grosjean por 2 sets a zero, parciais de 6/4 e 6/4. Na outra semifinal, o tcheco Jiri Novak derrotou o espanhol Alex Corretja por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, e disputará o título com Ferrero. O Torneio de Gstaad vale pontos para a ATP e distribui 600 mil dólares em prêmios.