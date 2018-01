Ferrero vai à final em Roland Garros O espanhol Juan Carlos Ferrero garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas finais do Torneio de Roland Garros, ao derrotar seu compatriota Albert Costa por 3 sets a 0. Ferrero - que perdeu para Costa na final do ano passado - ganhou até com facilidade, ao fazer parciais de 6/3, 76 (7-5) e 6/3. Na final, ferrero vai enfrentar o holandês Martin Verkerk, que na abertura da rodada venceu o argentino Guillermo Coria - também em três sets: 7-6 (7-4), 6-4 e 7-6 (7-2). A final será disputada no domingo e em qualquer circunstância, Roland Garros terá um campeão inédito. Verkerk tem 24 anos, é o 46º do ranking mundial, e se transformou no primeiro holandês a disputar uma final no Aberto de Paris.