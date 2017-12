Ferrero vai à final na Bolívia Tenista de muita força, Franco Ferreiro vai representar o Brasil na terceira etapa da Copa Petrobras, em Santa Cruz, na Bolívia, depois de vencer o espanhol Fernando Vicente por 6/3 e 6/3. É a primeira vez que este jogador gaúcho chega a uma final de um torneio da série challenger e é também a primeira chance de título brasileiro no circuito. Ferreiro não andou bem nas duas primeiras etapas. Checou a ficar bastante desanimado. Mas agora parece ter se recuperado. É dono de um tênis de muita força e se tiver boa dedicação na carreira pode ainda chegar longe. Neste domingo, ao meio dia de Brasília, decide o título diante do experiente argentino Mariano Puerta - que já esteve entre os 20 primeiros do mundo - e que nas semifinais passou pelo compatriota Sérgio Roitman por 6/3 e 6/2.