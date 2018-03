Ferrero vai às quartas-de-final em Valencia O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero avançou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Valencia, ao derrrotar o checo Jan Vacek. Cabeça-de-chave número 1, Ferrero venceu com parciais de 6/3 e 7/5. Nas quartas-de-final, ele vai enfrentar o croata Mario Ancic, que eliminou o espanhol Rubén Ramírez Hidaldo também em dois sets: 7-5 e 6-2. A rodada teve ainda a vitória de Fernando Verdasco (ESP) sobre o croata Ivan Ljubicic num duplo 6-4 e a do espanhol David Ferrer sobre o holandês Raemon Sluiter (6-2 e 6-4).