Ferrero vai às quartas em Marselha O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero já está nas quartas-de-final do Torneio de Marselha, na França. Nesta quinta-feira, ele derrotou o russo Andrei Stoliarov por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 5/7 e 6/3. Seu próximo adversário sai do confronto entre os franceses Julien Boutter e Cedric Pioline. Outro que avançou no Torneio de Marselha foi o suíço Marc Rosset, que ganhou do marroquino Hicham Arazi por 2 a 0, com 7/5 e 6/2.