Ferrero vai às quartas em Pequim O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Aberto de Pequim ao vencer o russo Dmitry Tursunov por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número seis, Ferrero sofreu mais do que imaginava. A partida diante do russo foi muito disputada, e terminou com as parciais de 6-4 e 7-6 (4). Na próxima rodada, Ferrero vai enfrentar o argentino David Nalbandian, que derrotou o israelense Amir Hadad por fáceis 2 a 0, parciais de 6-4 e 6-0.