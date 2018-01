Ferrero vai às semifinais e mantém liderança O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Madri, ao derrotar o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 0. Com a vitória, o espanhol garantiu-se na liderança do ranking mundial pela sétima semana consecutiva. A partida contra o tailandês foi mais fácil que Ferrero esperava. Com tranqüilidade, o espanhol venceu a primeira série por 6/4. Na segunda, encontrou menos dificuldade ainda, fechando o jogo num 6/2. A partida teve apenas 1h05minutos de duração. Na semifinal, Ferrero vai enfrentar o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer e o espanhol Feliciano López. Na outra semifinal, o marroquino Younes El Aynaoui vai enfrentar o chileno Nicolas Massu. El Aynaoui garantiu sua vaga ao derrotar o francês Sebastien Grosjean em três sets: 3-6, 7-6 (8/6) e 6-2. Massu, por sua vez, passou pelo argentino Juan Ignácio Chela, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 6-4.