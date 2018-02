Ferrero vai às semifinais em Viena O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Viena, ao derrotar o argentino David Nalbandian por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número sete do torneio, Ferrero venceu com parciais de 7-6 (5) e 6-3. Na semifinal, o espanhol vai enfrentar o checo Radek Stepanek, que garantiu sua vaga ao derrotar o espanhol Feliciano López, campeão da edição 2004.