Ferrero vence Bjorkman de virada O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero teve dificuldade, mas garantiu nesta quinta-feira sua vaga na terceira rodada do Torneio de Roterdã. Cabeça-de-chave número 1, Ferrero venceu o sueco Jonas Bjorkman por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 3-6, 6-4 e 6-1. Também pela segunda rodada, o holandês Sjeng Schalken derrotou o belga Olivier Rochus por 7-5 e 6-2. O francês Sebastien Grosjean se classificou ao vencer o eslovaco Dominik Hrbaty em dois sets: 7-5 e 6-3, enquanto que o bielo-russo Max Mirnyi foi beneficiado pela desistência do croata Ivan Ljublicic, que abandonou o jogo ainda no primeiro set por contusão.