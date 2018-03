Ferrero vence Calleri em Valência O espanhol Juan Carlos Ferrero garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Valência, nesta sexta-feira, ao derrotar o argentino Agustín Calleri, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com este resultado, Ferrero, campeão do ATP Tour de Barcelona, aguarda o vencedor entre o argentino Gastón Gaudio e o brasileiro Flávio Saretta. O espanhol Fernando Vicente e o belga Christophe Rochus fazem a outra semifinal.