Ferrero vence Corretja em Madri O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero avançou nesta quinta-feira às quartas-de-final do torneio de Madri ao derrotar seu compatriota Alex Corretja por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-0 e 6-1. Na próxima fase ele vai enfrentar o ganhador do jogo entre o norte-americano Andre Agassi e o também espanhol Feliciano López.