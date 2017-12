Ferrero vence e avança em Montreal O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero se classificou nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Montreal, ao derrotar o marroquino Younes El Aynaoui por dois sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3. Ferrero espera agora o vencedor do confronto entre o holandês Martin Verkek e o eslovaco Karol Kucera. Em outra partida desta terceira rodada, o sueco Karol Beck venceu o argentino Mariano Zabaleta num duplo 6-1.