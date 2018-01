Ferrero vence e avança em Paris O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero se classificou nesta terça-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Paris-Bercy, ao derrotar o francês Nicolas Mahut por dois sets a zero. A partida - que teve 1h29 de duração - terminou com as parciais de 7-6 (9/7) e 6-4. Na próxima rodada, Ferrro vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Fabrice Santoro e o eslovaco Jiri Novak. A rodada, nesta terça-feira, teve ainda os seguintes resultados: 1ª rodada: Feliciano López (ESP) venceu Mikhail Yuzhny (RUS): 7-6 (7/1), 6-3 Dominik Hrbaty (ESL) venceu Vincent Spadea (EUA): 7-6 (7/1), 6-1 Jonas Bjorkman (SUE) venceu Agustín Calleri (ARG): 6-4, 7-6 (7/5) Gustavo Kuerten (BRA) venceu Mardy Fish (EUA): 6-4, 7-6 (7/2) 2ª Rodada: Hicham Arazi (MAR) venceu Younes El Aynaui (MAR): 4-6, 6-3, 1-2 (abandono) Paradorn Srichaphan (TAI) venceu Karol Beck (ESL): 7-6 (7/4), 6-3 Tommy Robredo (ESP) venceu Gastón Gaudio (ARG): 7-5, 6-3 Nicolás Massú (CHI) venceu Albert Costa (ESP): 3-6, 6-1, 7-5