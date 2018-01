Ferrero vence e busca bi em Monte Carlo Em busca do bicampeonato do Masters Series de Monte Carlo, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero derrotou nesta quarta-feira seu compatriota Félix Mantilla por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-2 e 7-5, e avançou às oitavas-de-final do torneio. Ele vai enfrentar, agora, na próxima fase, o argentino Gastón Gaudio, vencedor da partida contra o peruano Luis Horna. Nos demais jogos do dia, o espanhol Carlos Moyá bateu o sul-africano Wayne Ferreira, os argentinos Guillermo Coria e Juan Ignacio Chela eliminaram, respectivamente, o norte-americano James Blake e o checo Jiri Novak, o finlandês Jarkko Nieminen derrotou o russo Yevgeny Kafelnikov, enquanto os espanhóis Fernando Vicente e Alberto Martín também avançaram. Vicente ganhou do compatriota Feliciano López e Martín despachou Rainer Schuettler. Outros resultados: Vince Spadea (EUA) venceu Arnaud Clement (França), Julien Boutter (França) superou Paradorn Srichaphan (TAI), Sjeng Schalken (HOL) ganhou de Hyung Taik Lee (Coréia do Sul), Tommy Robredo (ESP) bateu Julien Benneteau (FRA), Ivan Ljubicic (CRO) derrotou Albert Portas (ESP) e Filippo Volandri (ITA) eliminou David Nalbandian (ARG).