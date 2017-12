Ferrero vence e espera Chela no US Open O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero avançou nesta quinta-feira à terceira rodada do US Open após vencer o austríaco Juergen Melzer por 3 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (7/2), 6-2 e 6-4. Ele vai enfrentar na próxima fase o argentino Juan Ignacio Chela.